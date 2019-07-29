2019-07-29T18:58:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Вороновском районе пограничники открыли стрельбу по Jeep без номеров

Водитель сказал, что собирал грибы, а увидев пограничников – испугался
Надежда БУТОВИЧ
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Неизвестный, увидев пограничников, бросился наутек. Фото: Госпогранкомитет.Неизвестный, увидев пограничников, бросился наутек. Фото: Госпогранкомитет.
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ЧП произошло на территории Вороновского района в воскресенье, 28 июля, информируют в пресс-службе ГПК.

Вечером сотрудники пограничного наряда в тридцати метрах от границы с Литвой увидели черный «Джип» без номеров. Рядом с внедорожником стоял неизвестный мужчина, который заметив пограничников, тут же прыгнул в машину и попытался скрыться.

– Во время погони неизвестным были несколько раз проигнорированы законные требования об остановке. Поэтому сотрудник погранотряда был вынужден стрелять из табельного оружия по машине, – уточнили в Госпогранкомитете.

Машину с пробитыми колесами нашли в поле. Фото: Госпогранкомитет.

Машину с пробитыми колесами нашли в поле. Фото: Госпогранкомитет.

На пробитых колесах водителю удалось немного оторваться от преследования. Брошеную пустую машину пограничники нашли в поле. Нарушителя – сельчанина из деревни Бражельцы задержали спустя пару часов у него дома.

– Мужчина сказал, что на режимную территорию забрел во время сбора даров природы, а скрывался потому, что сам не зная чего, испугался, – прокомментировали в пресс-службе.

Против нарушителя начат административный процесс по двумя статьям: нарушение пограничного режима и неповиновение. Ему грозят крупные штрафы.

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