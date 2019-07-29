2019-07-29T19:44:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Островецком районе литовец на Volkswagen сбил насмерть велосипедиста

Мужчина не заметил попутно ехавшего сельчанина
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель ехал с ближним светом и не увидел велосипедиста. Фото: ГАИ Гродно.Водитель ехал с ближним светом и не увидел велосипедиста. Фото: ГАИ Гродно.
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Смертельное ДТП произошло на территории Островецкого района в воскресенье, 28 июля, информируют в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария случилась вечером, примерно в 23.00 часа. Гражданин Литвы на легковом «Фольксвагене» ехал после встречи с белорусскими друзьями домой, в Вильнюс. На автотрассе направлением Полоцк – граница с Литвой рядом с деревней Котловкой в это же время ехал 44-летний сельчанин на велосипеде. 54-летний литовец проезжал по дороге с ближним светом, которого не хватило, чтобы увидеть попутно едущего человека на велосипеде.

– Иностранец не смог вовремя заметить и объехать велосипедиста. От полученных после столкновения травм сельчанин скончался на месте происшествия, – пояснили в пресс-службе.

Также сообщается, что на велосипеде были установлены катафоты, но сам велосипедист ехал пьяным.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будет установлено, была ли у водителя возможность избежать столкновения. В ГАИ напоминают, что в темное время на велосипедах должны быть установлены и включены фары: белая – спереди, красная – сзади.

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