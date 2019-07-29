«У одной выманил $2,5 тысячи, у другой - $13 тысяч»: в Гродно мошенник обманул женщин и купил квадроцикл

Если вы пострадали от действий мошенника, обратитесь в милицию. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

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Следователями Гродненского областного УСК возбуждено уголовное дело против 35-летнего Игоря Харченко, информируют в пресс-службе.

Мужчина подозревается в крупных мошенничествах, совершенных неоднократно.

– В милицию обратилась жительница Гродно и сообщила, что Харченко с ноября 2018 по апрель 2019 года под различными предлогами, войдя в доверие, выманил у нее без малого 2300 долларов. А уходя, еще похитил планшет стоимостью около 200 долларов, – пояснили в УСК.

Когда материалы дела проходили проверку, выяснилось, что от действий мошенника пострадала еще одна гродненка. Вторую женщину злоумышленник «обвел вокруг пальца» в 2014 году. Тогда с августа по ноябрь Харченко завладел более чем 13 тысячами долларов, принадлежащих жительнице облцентра.

– Фигурант, подозреваемый в мошенничествах, ранее уже привлекался к уголовное ответственности. Мужчина постоянно нигде не работает. Сейчас на его имущество, в том числе на купленный за чужие деньги квадроцикл, наложен арест, – уточнили в пресс-службе.

Следователи подозревают, что могут быть еще пострадавшие от мошенника граждане.