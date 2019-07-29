2019-07-29T20:29:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове обвиняемый сбежал из-под стражи

Его поймали спустя сутки на квартире знакомого
Надежда БУТОВИЧ
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По факту побега СК возбудил уголовное дело.По факту побега СК возбудил уголовное дело.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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ЧП произошло в районном центре в пятницу, 26 июля, информирует Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

Сообщается, что из-под стражи сбежал 29-летний борисовчанин. Мужчину привлекли как обвиняемого в разбирательстве по уголовной статье, связанной с имущественным преступлением. Прокурор вынес санкцию – заключение под стражу.

– Однако задержанному мужчине удалось совершить побег и скрыться от милиционеров в неизвестном направлении, – уточнили в пресс-службе.

Обнаружить подозреваемого удалось в течение суток. Его нашли и задержали на квартире знакомого в Борисове на следующий день после побега.

– На данный момент, управлением СК по Минской области против мужчины возбуждено уголовное дело, его действия квалифицированы как побег из-под стражи. По делу допрошены свидетели, осмотрено место происшествия, изъяты документы, ведутся другие процессуальные действия, – пояснили в УСК.

В расследование особое внимание уделено причинам и условиям, которые поспособствовали побегу фигуранта.

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