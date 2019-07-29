2019-07-29T21:12:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанину из Голландии в детской открытке прислали пакетик с марихуаной

Посылку изъяли таможенники – адресата задержали
Надежда БУТОВИЧ
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В детской открытке был спрятан опасный психотроп. Фото: customs.gov.by.В детской открытке был спрятан опасный психотроп. Фото: customs.gov.by.
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Не так давно сотрудниками минской таможни в Нацаэропорту в международном почтовом отправлении были обнаружены наркотические вещества, информируют в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В посылке из Нидерландов, адресованной жителю столицы была детская открытка, в которой был аккуратно вклеен пакетик с измельченным растительным веществом коричнево-зеленого цвета.

Пакетик с марихуаной прислали из Голландии. Фото: customs.gov.by.

Пакетик с марихуаной прислали из Голландии. Фото: customs.gov.by.

– Экспертиза показала, что в посылке пришла марихуана – опасное наркотическое вещество, – пояснили в пресс-службе.

Адресата, 22-летнего минчанина, задержали правоохранители. Дома у молодого человека была найдена курительная трубка с остатками марихуаны внутри.

– Возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через границу ЕАЭС наркотических средств. Ведутся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, – прокомментировали на таможне.

Дома у адресата нашли специальную курительную трубку. Фото: customs.gov.by.

Дома у адресата нашли специальную курительную трубку. Фото: customs.gov.by.

Сообщается, что с января 2019 года Минская региональная таможня выявила 30 фактов перемещения наркотиков и психотропов в международных почтовых отправлениях. Общий вес «веществ» превысил 1,1 килограмма. Возбуждено десять уголовных дел. В посылках обнаруживается марихуана, героин, кокаин, лекарства, содержащие наркотические вещества: трамадол, кодеин, тилидин, бромазепам, оксазепам и другие. В первом полугодии прошлого года подобных фактов было почти в 2 раза меньше.

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