На Могилевщине нашли 83-летнего мужчину, который три дня провел в болоте без еды и воды

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Спасатели спецотряда МЧС совместно с эмчеэсовцами и правоохранителями Могилевщины успешно завершили операцию по поиску пропавшего человека, сообщают в пресс-службе ведомства.

Пенсионера 1935 года рождения искали в областном центре. В пятницу, 26 июля, мужчина ушел из дома в Могилеве в сторону микрорайона Гребнева и исчез.

В пятницу и воскресенье спасатели совместно с милицией искали следы пропавшего дедушки в лесном массиве, но безуспешно. Затем работниками РОСН были предприняты действия по обнаружению так называемой точки входа в лес. Считалось, что в «заросли» пенсионер зашел примерно в трехстах метрах от автобусной остановки.

– Выяснилось, что на отрезке установлены видеокамеры, тогда специалисты стали просматривать файлы в поисках кадра с пропавшим мужчиной. Но на видео могилевчанина не нашли и было принято решение больше не прочесывать лесной массив, – рассказали в пресс-службе.

Оставалось одно – проверить не лес, а пойменный луг площадь которого составляет около 3 квадратных километров.

– В этот раз была правильно определена «точка входа». Пропавшего живым обнаружили на втором галсе, – поделились в МЧС.

Пожилой мужчина провел в заболоченной местности трое суток без питья и еды. У него отказали ноги, и пенсионер был обездвижен, также у него не было и средства связи, чтобы сообщить о произошедшем. На месте дедушке оказали первую медпомощь, а затем на носилках донесли к вездеходу, который доставил его к медикам.