2019-07-30T10:22:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Первый поезд новой линии метро поедет уже через полгода

Станция "Ковальская Слобода" уже практически готова
Алла Белуга
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Открыть четыре новые станции хотят 3 июля 2020 года.Открыть четыре новые станции хотят 3 июля 2020 года.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Четыре станции новой линии столичного метро планируют открыть 3 июля 2020 года, а тестовый поезд запустят уже в январе. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на телеканал ОНТ.

На станции «Ковальская Слобода» заканчивают отделочные работы, т. е. она практически готова. Эта конечная остановка линии будет находиться на пересечении улиц Жуковского и Воронянского.

Затем по готовности - пересадочная станция «Вокзальная». Она единственная будет иметь наземный вестибюль.

- Будут два пешеходных тоннеля, которые соединят первую и третью линию метро. С одной станции на другую пассажиры будут идти по разным тоннелям. В каждом тоннеле будет как пешеходная зона, так и зона с траволаторами, - рассказал заместитель главного инженера тоннельного отряда «Минскметрострой» Андрей Серафимович.

КСТАТИ

Третья линия метро в Минске будет называться Зеленолужская. Ее длина достигнет 17,2 км. Ветка будет иметь 14 станций, сейчас все усилия направлены на четыре из них - «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

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