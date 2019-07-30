Ремонт автомобиля закончился ожогами

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В Ошмянском районе 29 июля от медсестры приемного отделения больницы поступил вызов в МЧС. Женщина рассказала о мужчине с ожогами грудной клетки, живота, спины, шеи, лица, верхних и нижних конечностей.

Оказалось, пострадавший ремонтировал автомобиль в гараже частного дома. При проведении сварочных работ воспламенились пары бензина, и мужчина получил ожоги I и II степени. Через некоторое время он почувствовал постепенно нарастающее жжение и сам обратился в больницу. После медицинского осмотра пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение.

Спасатели напоминают: будьте осторожны при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Помните, что особенно высок риск получить ожоги при работе в гаражах с промасленной ветошью, остатками ГСМ.