2019-07-30T09:26:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Ремонт автомобиля закончился ожогами

Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com.Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com.
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В Ошмянском районе 29 июля от медсестры приемного отделения больницы поступил вызов в МЧС. Женщина рассказала о мужчине с ожогами грудной клетки, живота, спины, шеи, лица, верхних и нижних конечностей.

Оказалось, пострадавший ремонтировал автомобиль в гараже частного дома. При проведении сварочных работ воспламенились пары бензина, и мужчина получил ожоги I и II степени. Через некоторое время он почувствовал постепенно нарастающее жжение и сам обратился в больницу. После медицинского осмотра пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение.

Спасатели напоминают: будьте осторожны при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Помните, что особенно высок риск получить ожоги при работе в гаражах с промасленной ветошью, остатками ГСМ.

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