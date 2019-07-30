2019-07-30T10:24:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня станет известно, кому достанутся 100 тысяч рублей, три автомобиля и другие ценные призы

Претенденты на выигрыш - покупатели «Евроопт», которые получили игровые коды за покупки с 15 по 28 июля
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Кому достанутся призы 125-го тура? Узнаем сегодня вечером!Кому достанутся призы 125-го тура? Узнаем сегодня вечером!
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Розыгрыш призов 125-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт» пройдет в минском гипермаркете «Евроопт» по ул. Казимировской, 6. Прямую трансляцию можно будет увидеть в эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и официальных страничках «Евроопт» в соцсетях. Начало в 18.20, не пропустите!

Главный приз - 100 тысяч рублей - поможет разыграть председатель Белорусского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства Оксана Геращенко - накануне в стране отмечали День работников торговли.

Также своих обладателей найдут три автомобиля «Джили Эмгранд Х7». Но и это еще не все: в этом туре будут разыграны 100 призов по 500 рублей, 2000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в «Евроопт».

Желаем удачи!

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