Прокурор запросил смертную казнь за убийство двух сестер-пенсионерок

Мужчина убил пенсионерок, чтобы украсть у них около 179 рублей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня станет известно, пополнится ли список расстрелянных в Беларуси

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В Витебском областном суде 30 июля будет объявлен приговор по уголовному делу Виктора Павлова, обвиняемого в убийстве двух пенсионерок в деревне Присушино Витебского района.

Адвокат убеждал судебную коллегию, что убийство произошло из-за спора и было спровоцировано одной из женщин, которая будто оскорбляла Павлова, так как имела претензии к качеству построенного им сарая.

А вот прокурор Виталий Сузанский запросил в отношении обвиняемого высшую меру наказания - расстрел. Об этом сообщил правозащитный сайт vitebskspring.org. По словам прокурора, Павлов ранее уже совершал убийство, что является отягчающим обстоятельством. Прокурор квалифицировал его действия как «особо опасный рецидив преступления».

Предварительное следствие инкриминировало Павлову также разбой (ч. 3 ст. 207 УК), однако прокурор отверг мотив убийства и предложил переквалифицировать действия обвиняемого на ч. 2 ст. 205 УК (кража).

В своем последнем слове обвиняемый выразил сожаление и раскаяние в содеянном и попросил не применять в отношении него высшую меру.

СПРАВКА

3 января 2019 года по месту жительства были обнаружены тела родных сестер, 78- и 76-летней, с телесными повреждениями. Милиционеры нашли и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1969 года рождения, который иногда помогал женщинам по хозяйству и знал, где могут храниться их деньги. По версии следствия, днем 30 декабря 2018 года он проник в дом сестер и стал наносить им удары деревянной палкой. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

- После этого обвиняемый завладел имуществом и денежными средствами пенсионерок на общую сумму не менее 179 рублей, а затем скрылся, - говорилось тогда в сообщении СК.

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