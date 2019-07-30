КП Беларусь
Недалеко от Крупок сгорела фура с овощами
По предварительным данным, фургон, груженый овощами и фруктами, загорелся в пути
Фото места ДТП: Ирина Авидова.
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Наши читатели сообщают о ДТП, которое произошло 30 июля недалеко от Крупок, между населенными пунктами Майск и Худовцы.
Фото места ДТП: Ирина Авидова.
По предварительным данным, фургон, груженый овощами и фруктами, загорелся в пути. На асфальте заметен черный след от огня, по дороге разбросаны поджаренные перцы, картофель и виноград.
Фото места ДТП: Ирина Авидова.