Женщина выманила более 50 тысяч долларов, притворяясь заводчиком собак и больным раком мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации

Изменить размер текста: A A

По данным Следственного комитета, женщина в период с 2017-го по 2019 год, находясь на территории Беларуси, обманывала граждан и под различными предлогами в несколько этапов завладела их деньгами на сумму более 2 тысяч долларов США, 18 тысяч белорусских рублей, 38 тысяч евро.

Кем она только не представлялась!. Например, заводчиком дорогостоящих пород собак, лицом нетрадиционной сексуальной ориентации по имени Denis Paten, у которого онкологическое заболевание. И даже сотрудником посольства Республики Беларусь в Латвии.Чтобы поддержать легенду, она даже изменила пол с помощью мобильного приложения.

Фото: Следственный комитет.

Для общения с потерпевшими обвиняемая использовала различные соцсети и мессенджеры, иногда встречалась с потерпевшими лично. Причем орудует мошенница как минимум с 2008 года, обманутые граждане даже посвятили ей много разоблачающих страниц в соцсетях.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент потерпевшими по уголовному делу признано 10 граждан. Расследование продолжается.