Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор Андрею Головачу

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19 июля главный инженер МЗКТ, который провел в СИЗО больше 4 лет, вышел на свободу - ему вынесли оправдательный приговор.

- Я верил, что будет оправдательный приговор, - рассказал тогда Андрей Альбертович журналистам. - Правосудие должно быть. По крайней мере, теперь можно верить, что оно есть.

30 июля стало известно, что Андрею Головачу предстоит еще один суд.

- Заместитель генерального прокурора принес апелляционный протест на приговор суда Первомайского района Минска в отношении Головача в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда, - рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев. - Причина: несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. В этом апелляционном протесте заместитель генпрокурора поставил вопрос об отмене приговора суда первой инстанции и направлении дела на новое судебное разбирательство.

Напомним, Андрей Головач четыре года находился в СИЗО. Он был задержан весной 2015 года по подозрению в получении взятки. В марте 2017 года суд Фрунзенского района Минска признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы, однако была подана апелляция. Минский городской суд направил дело на новое рассмотрение, после чего Головача оправдали. Но сразу после оглашения оправдательного приговора мужчину задержали снова, предъявив ему новые обвинения. Всего суды оправдывали Головача четыре раза.

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