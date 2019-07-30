2019-07-30T13:05:41+03:00
Экономика
КП Беларусь

Новый бюджет Беларуси запланировали с дефицитом 1,4 млрд долларов

Планируется урезать поддержку госпредприятий, но зарплаты бюджетников все равно довести до 80% от средней по стране
Алла Белуга
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Всему виной налоговый маневр.Всему виной налоговый маневр.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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- Бюджет на 2020 год планируется с дефицитом 1,4 млрд долларов, это составляет примерно 1,4% ВВП. Источники для финансирования дефицита бюджета накоплены, мы в течение двух с половиной лет исполняем бюджет с профицитом и формируем его остатки, чтобы постепенно, по мере стабилизации общеэкономической ситуации, выходить на решение социальных задач, - рассказал сегодня belta.by министр финансов Максим Ермолович.

Доходы бюджета в следующем году из-за налогового маневра снижаются, а потребность в финансировании расходов возрастает. Это приводит к тому, что на 2020 год не ожидается какого-либо существенного роста доходов бюджета, они практически останутся на уровне текущего года. При этом в бюджете 2020 года решается задача по доведению зарплаты в бюджетном секторе до уровня не менее 80% от средней зарплаты в экономике.

- Это самый важный элемент бюджетной политики на 2020 год, он соответствует поручениям президента, - отметил Максим Ермолович. - С 2020 года проблема будет решена, и начиная с начала года заработная плата бюджетников не будет ниже 80% от средней по экономке.

С учетом роста расходов понадобится тотальная экономия расходов по всем направлениям, в том числе на поддержку национальной экономики и госпредприятий.

- Эти расходы оптимизированы и максимально сокращены там, где это можно сделать. При этом есть задача оснастить современной техникой основные сектора экономики - сельское хозяйство, ряд промышленных предприятий. На эти цели будут предусматриваться новые механизмы оказания господдержки, которые нацелены на повышение ее эффективности, - пояснил министр.

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