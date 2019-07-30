Брат и сестра, работавшие на Зыбицкой, задержаны за наркотики

Изменить размер текста: A A

Как сообщает ГИОС Заводского РУВД Минска, брат и сестра работали официантом и барменом в барах по ул. Зыбицкой в Минске.

Известно, что наркотик молодые люди заказали в интернете. 26-летняя минчанка взяла все трудности оформления заказа на себя. Спустя некоторое время на ее мобильный телефон пришло смс с адресом тайника-закладки в одном из лесов около кольцевой дороги. Адрес девушка передала своему брату, и поздно ночью молодые люди решили отправиться за добычей, но довести дело до конца не удалось. На место прибыли оперативники и обнаружили закладку с порошкообразным веществом. В Государственном комитете судебных экспертиз установили, что в закладке - опасное психотропное вещество – пара-метилэфедрон, общим весом около 10 грамм.

В настоящий момент сотрудниками наркоконтроля проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление канала поставки психотропа, а также круга лиц, причастных к распространению психотропа. Оба фигуранта ранее к уголовной ответственности не привлекались.