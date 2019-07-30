Мужчина украл у дедушки букет хризантем и подарил его своей женщине

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В милицию позвонил взволнованный мужчина и сообщил, что у него похитили подарок, который он приобрел для своей дочери, сообщает ГИОС Московского РУВД Минска.

Как оказалось, чтобы порадовать именинницу, пенсионер заказал для дочери ее любимые цветы. Вскоре их доставили к его подъезду. Мужчина попросил курьера поставить коробку с цветами на лавочку, а сам пошел расплачиваться за букет. Через некоторое время на скамейку возле подъезда подсели выпившие мужчина и женщина. 42-летний фигурант решил оказать знак внимания своей избраннице, взял рядом стоящие цветы и подарил их женщине. Пенсионер попытался пояснить мужчине, что букет он купил для дочери и цветы его, на что злоумышленник оттолкнул дедушку в сторону, забрал букет и скрылся вместе со своей избранницей в неизвестном направлении.

Оперативники Московского РУВД Минска злоумышленника в течение часа задержали, вернули подарок пенсионеру и поздравили его дочь с днем рождения. Известно, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.