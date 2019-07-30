Досрочные пенсии за вредную работу планируют поднять в 8 раз

Планируется, что работникам с длительным стажем работы в неблагоприятных условиях будут платить около 380 - 400 рублей

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Федерация профсоюзов Беларуси просит поднять досрочные пенсии, которые назначают за труд в особых условиях - фармацевтам, шахтерам, пилотам и т. д.

Сейчас идет согласование проекта указа, который предусматривает право на назначение досрочной пенсии в более высоком размере - около 380 - 400 рублей работникам с длительным стажем работы в неблагоприятных условиях труда. Об этом сообщила Федерация профсоюзов.

Пока что работники, занятые в особых условиях труда, с учетом переходного периода могут претендовать на профессиональную пенсию, размер которой составляет всего лишь 40 - 50 рублей. Это, по мнению национального профцентра, несоизмеримо с их огромным трудовым вкладом.

- Мы неоднократно обращались в Министерство труда и соцзащиты, в Совет министров с предложениями установить более справедливые подходы в этом вопросе, - отметил председатель ФПБ Михаил Орда.

КСТАТИ Для того чтобы выйти на пенсию досрочно, т. е. на 5 лет раньше пенсионного возраста, стаж работы в особых условиях труда у женщины должен быть не меньше 10 лет, а у мужчины - не меньше 12 лет 6 месяцев.

Если не меньше половины нужного стажа человек отработал до 1 января 2009 года, досрочную пенсию ему предоставляют по Закону «О пенсионном обеспечении», а если после этой даты, то по Закону «О профессиональном пенсионном страховании».