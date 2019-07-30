Жительница Лиды разбила конфетницей голову пристававшему к ней гостя

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Житель Новогрудка 1953 года рождения 29 июля приехал в Лиду по приглашению жены его умершего брата. Оба подвыпили.

- Со слов женщины, в какой-то момент гражданин стал к ней приставать и не реагировал на слова. Поэтому, чтобы выбить глупые мысли из головы, пришлось использовать то, что было под рукой. А под руку попалась крышка от конфетницы, которой женщина нанесла три удара по голове своему обидчику, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина обратился за медицинской помощью. После этого уже в правоохранительные органы поступило сообщение о возможном криминальном характере травмы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего эксперты комитета судебных экспертиз осмотрели квартиру, изъяли следы и вещественные доказательства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительному заключению, потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).