2019-07-30T14:54:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жительница Лиды разбила конфетницей голову пристававшему к ней гостя

Алла Белуга
Поделиться:
Фото: УВД Гродненского облисполкомаФото: УВД Гродненского облисполкома
Изменить размер текста:

Житель Новогрудка 1953 года рождения 29 июля приехал в Лиду по приглашению жены его умершего брата. Оба подвыпили.

- Со слов женщины, в какой-то момент гражданин стал к ней приставать и не реагировал на слова. Поэтому, чтобы выбить глупые мысли из головы, пришлось использовать то, что было под рукой. А под руку попалась крышка от конфетницы, которой женщина нанесла три удара по голове своему обидчику, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина обратился за медицинской помощью. После этого уже в правоохранительные органы поступило сообщение о возможном криминальном характере травмы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего эксперты комитета судебных экспертиз осмотрели квартиру, изъяли следы и вещественные доказательства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительному заключению, потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусский суд вынес второй смертный приговор в 2019 году
Рой пчел поселился на детской горке в Минске
Досрочные пенсии за вредную работу планируют поднять в 8 раз
Мужчина украл у дедушки букет хризантем и подарил его своей женщине
Брат и сестра, работавшие на Зыбицкой, задержаны за наркотики
Новый бюджет Беларуси запланировали с дефицитом 1,4 млрд долларов
Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор Андрею Головачу
Женщина выманила более 50 тысяч долларов, притворяясь заводчиком собак и больным раком мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации
Недалеко от Крупок сгорела фура с овощами
Прокурор запросил смертную казнь за убийство двух сестер-пенсионерок
Сегодня станет известно, кому достанутся 100 тысяч рублей, три автомобиля и другие ценные призы
Ремонт автомобиля закончился ожогами