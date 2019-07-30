Рой пчел поселился на детской горке в Минске

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29 июля в минском дворе по Одинцова рой пчел облепил детскую горку. Об этом сообщили на странице группы в ВКонтакте «Минск Сейчас».

- Поступило сообщение, что рой пчел находится на детской площадке, - рассказали в Минском городском управлении МЧС. - Наши сотрудники приехали, но помощь не понадобилась, т. к. параллельно позвонили еще мужчине-пчеловоду. Как правило, в таких случаях по возможности находят пчеловодов и отдают пчел им. Здесь специалист пришел сразу со своим оборудованием, собрал пчел и ушел. Чаще нас вызывают, когда появляются осы, но иногда и пчелы. Особенно в таких погодных условия - из-за перепадов температур они чаще роятся, где-то в городе иногда оседают. Сложно предугадать, куда осядет рой: куда села матка - туда и весь рой.

Фото: группа «Минск Сейчас» во вконтакте.

МЧС и пасечник сработали оперативно, горку очистили. Ни пчелы, ни дети не пострадали, сообщили очевидцы в соцсети.