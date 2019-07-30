2019-07-30T14:52:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Рой пчел поселился на детской горке в Минске

Пришлось вызывать пасечника и МЧС [фото]
Поделиться:
Фото: группа «Минск Сейчас» во вконтакте.Фото: группа «Минск Сейчас» во вконтакте.
Изменить размер текста:

29 июля в минском дворе по Одинцова рой пчел облепил детскую горку. Об этом сообщили на странице группы в ВКонтакте «Минск Сейчас».

- Поступило сообщение, что рой пчел находится на детской площадке, - рассказали в Минском городском управлении МЧС. - Наши сотрудники приехали, но помощь не понадобилась, т. к. параллельно позвонили еще мужчине-пчеловоду. Как правило, в таких случаях по возможности находят пчеловодов и отдают пчел им. Здесь специалист пришел сразу со своим оборудованием, собрал пчел и ушел. Чаще нас вызывают, когда появляются осы, но иногда и пчелы. Особенно в таких погодных условия - из-за перепадов температур они чаще роятся, где-то в городе иногда оседают. Сложно предугадать, куда осядет рой: куда села матка - туда и весь рой.

Фото: группа «Минск Сейчас» во вконтакте.

Фото: группа «Минск Сейчас» во вконтакте.

МЧС и пасечник сработали оперативно, горку очистили. Ни пчелы, ни дети не пострадали, сообщили очевидцы в соцсети.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24