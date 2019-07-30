Жительница Бобруйска выиграла 100 тысяч рублей

Сегодня в Минске разыграли призы 125-го тура игры «Удача в придачу!»

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Также 30 июля были разыграны три автомобиля, денежные призы и сертификаты на покупки в «Евроопт».

Розыгрыш призов 125-го тура игры «Удача в придачу!» состоялся в минском гипермаркете «Евроопт» по улице Казимировской, 6 и транслировался в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках «Евроопт» в соцсетях.

Обладателем 100 тысяч рублей стала Татьяна Панкратьева, жительница Бобруйска.

А новенькие, прямиком из салона, автомобили «Джили Эмгранд Х7» выиграли: Александр Барсуков из Могилева, Валентина Кравцевич из деревни Альба, что в Ивацевичском районе, и Алла Бурачевская из Минска.

Также разыграны 100 призов по 500 рублей, 2 000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в «Евроопт».

Поздравляем счастливчиков! Верьте в удачу – и, быть может, в следующий раз именно ваша фамилия окажется в списке победителей!