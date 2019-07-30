2019-07-30T15:46:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белорусский суд вынес второй смертный приговор в 2019 году

В обоих случаях было двойное убийство.
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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30 июля Витебской областной суд вынес смертный приговор. Виктор Павлова признали виновным в убийстве двух сестер –пенсионерок и приговорили к высшей мере наказания.

С учетом того, что подсудимый уже ранее совершал убийство, гособвинитель запросил для расстрел, сообщает «Витебская весна». Гособвинитель посчитал вину Виктора Павлова доказанной и назвал его действия «особо опасным рецидивом преступления».

Напомним, 3 января 2019 года в своем доме были обнаружены тела родных сестер 78 и 76 лет, с телесными повреждениями. Милиционеры нашли и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1969 года рождения, который иногда помогал женщинам по хозяйству и знал, где могут храниться их деньги. По версии следствия, днем 30 декабря 2018 года он проник в дом сестер и стал наносить им удары деревянной палкой. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

- После этого обвиняемый завладел имуществом и денежными средствами пенсионерок на общую сумму не менее 179 рублей, а затем скрылся, - говорилось тогда в сообщении СК.

В своем последнем слове обвиняемый выразил сожаление и раскаяние в содеянном и попросил не применять в отношении него высшую меру.

К слову, это второй смертный приговор в этом году. Первый вынесли жителю Бобруйска Александру Осиповичу, который убил двух девушек.

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