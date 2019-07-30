2019-07-30T17:15:06+03:00
Общество
КП Беларусь

ДТП с легковушкой: погибли молодые парень и девушка

Все произошло сегодня в Ошмянском районе
Алла Белуга
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Фото официального представителя МВД Беларуси с места происшествия.Фото официального представителя МВД Беларуси с места происшествия.
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В Ошмянском районе перевернулась легковушка, двое погибших

Авария произошла сегодня около 14.50 на трассе Минск - Ошмяны - граница Литвы вблизи д. Новоселки, сообщила в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

- Девушка 1986 года рождения на Citroen не справилась с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся, - рассказывает Ольга Чемоданова. - На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Уже известно, что погибла сама водитель и мужчина на переднем сиденье 1987 года рождения. Еще один мужчина 1989 года рождения, который находился на заднем сиденье, выжил (ему оказана помощь без госпитализации). Все трое – жители Ошмянского района.

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