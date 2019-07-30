«Остались бюджетные места»: Минобразования объявил о дополнительном наборе в вузы

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Пресс-служба Министерства образования сообщает, что после свода контрольных цифр приема абитуриентов в белорусских вузах остались свободные места на бюджет. В связи с этим объявлен допнабор.

Всего в вузах страны остались незанятыми 86 вакантных бюджетных мест.

– Больше всего незанятых мест для получения высшего образования за счет бюджета осталось в Белорусской государственной сельхозакадемии – 79. Здесь абитуриенты могут успеть пройти на бюджет по специальностям «Агрономия», «Зоотехния», «Агрохимия и почвоведение». Чтобы поступить в сельскохозяйственный вуз нужно предоставить сертификаты ЦТ по биологии и химии с баллами 7 и выше либо принести справки о сдаче вступительного экзамена в вузе, лицее или ПТУ по вышеназванным предметам, – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, еще 2 места остались незанятыми в БГУ. Желающие обучаться «Славянской филологии» могут подать еще документы: сертификаты ЦТ по белорусскому языку (от 25 баллов) и истории Беларуси (минимум 15 баллов) и справку о сдаче экзамена по беллиту.

Также остались места в региональных высших учебных заведениях. Есть два шанса поступить в госуниверситет имени Скорины в Гомеле на специальность «Белорусская филология». Или в Полесский госуниверситет на «Информационные системы и технологии». В последним остались 3 вакантных бюджетных места на программу сокращенного обучения.

Подать документы на дополнительный набор в 2019 году нужно в срок с с 30 июля по 1 августа. Зачисление пройдет по 3 августа. Подробную информацию узнавайте в вузах или на сайте ведомства.