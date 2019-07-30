Могилевчанин на маршрутке привез из России 23 килограмма насвая

Милиции сказал, что все привез для себя [видео]

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Злоумышленника задержали сотрудники отделения наркоконтроля и противодействия торговле людьми могилевского райотдела внутренних дел Ленинского района, информируют в пресс-службе областного УВД.

Инцидент произошел в областном городе в воскресенье, 28 июля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по пресечению каналов поставки нарковеществ был задержан житель Могилева. 21-летний безработный молодой человек возвращался в родной город из России на маршрутном такси. В качестве багажа парень вез с собой увесистую спортивную сумку.

– При проверке оказалось, что молодой человек провез на территорию Беларуси более 23 килограммов не курительного табачного изделия – так называемого насвая, – пояснили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Когда милиционеры потребовали объяснений насчет «клади» молодой человек не нашел ничего более оригинального, чем сказать, что более двух десятков психотропа привез для собственного употребления.

– На данный момент проводится проверка. «Перевозчику» грозит административное дело за провоз и хранение табачных изделий в объеме более 50 граммов, а также реализацию таких не курительных веществ. Могилевчанину грозит штраф от 10 до 40 базовых, – уточнили правоохранители.