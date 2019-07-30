В ДТП в Могилеве попали милицейский УАЗ и Opel

Милиционер не уступил дорогу легковушке на равнозначном перекрестке. Фото: УИОС МВД.

Оба водителя ответят за нарушение ПДД

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Об аварии, произошедшей в областном городе во вторник, 30 июля, belta.by проинформировали в пресс-службе МВД.

Столкновение произошло рано утром, примерно в 07.30 часов, на могилевской улице Макарова в ДТП попали милицейский «УАЗик» и легковой «Опель Корса».

– Машиной правоохранителей управлял 25-летний водитель-милиционер, за рулем иномарки находилась 35-летняя жительница Могилева. В аварии нет пострадавших – только механические повреждения ТС, – уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что оба водителя были за рулем в трезвом состоянии. Кто же послужил виновником ДТП?

– Сотрудникам Госавтоинспекии удалось установить, что авария произошла по вине водителя спецтранспорта: милиционер не уступил дорогу легковой машине на перекрестке равнозначных дорог. Мужчине вынесено постановление об административном взыскании, – пояснили в МВД.

Что же касается автоледи, то она ответит за то, что управляла машиной без допуска к участию в дорожном движении.

В милиции напоминают о необходимости всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила и проявлять внимательность на автотрассах.