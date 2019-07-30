2019-07-30T21:21:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Рогачеве таксист насмерть сбил женщину на «зебре»

Авария произошла вечером
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Таксист не уступил дорогу пешеходу. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Таксист не уступил дорогу пешеходу. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП случилось в районном центре в понедельник, 29 июля, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Под колесами автомобиля погибла 41-летняя местная жительница. Авария произошла поздно вечером, около 22.15 часов. На улице Кирова, рядом с «Рогачевским МКК» женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда дорогу ей не уступил автомобиль такси.

– Машиной службы такси, легковым «Рено Логан», управлял 38-летний водитель. Несмотря на то, что переход был должным образом обозначен: дорожными знаками и разметкой, таксист не уступил дорогу пешеходу и сбил женщину. От полученных травм пешеход скончалась на месте аварии, – проинформировали в пресс-службе.

В УВД подчеркнули, что за сутки 29 июля на территории области произошло еще одно ДТП с участием пешехода. Наезд случился утром около 10.30 часов в деревни Корени, что в Светлогорском районе.

Женщина собирала абрикосы, когда на нее наехал пьяный односельчанин. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Женщина собирала абрикосы, когда на нее наехал пьяный односельчанин. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

– Под колеса «ВАЗ 21099» попала 59-летняя женщина, которая просто стояла у забора и собирала абрикосы. Сельчанку сбил 48-летний водитель. За руль машины мужчина сел в изрядном подпитии. Он превысил скорость и не учел дорожную обстановку, из-за чего не справившись с управлением, вылетел за пределы дороги и сбил женщину на тротуаре, – уточнили правоохранители.

К счастью, после наезда пострадавшая осталась жива. Но она сильно травмирована и сейчас находится в центральной райбольнице Светлогорска.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Двух пропавших в лесу женщин искали на Гомельщине
В Пинске молодой ипэшник обманул полсотни людей и присвоил более $170 тысяч
В ДТП в Могилеве попали милицейский УАЗ и Opel
Жительница Бобруйска выиграла 100 тысяч рублей
Могилевчанин на маршрутке привез из России 23 килограмма насвая
«Остались бюджетные места»: Минобразования объявил о дополнительном наборе в вузы
ДТП с легковушкой: погибли молодые парень и девушка
Белорусский суд вынес второй смертный приговор в 2019 году
Рой пчел поселился на детской горке в Минске
Жительница Лиды разбила конфетницей голову пристававшему к ней гостя
Досрочные пенсии за вредную работу планируют поднять в 8 раз
Мужчина украл у дедушки букет хризантем и подарил его своей женщине
Брат и сестра, работавшие на Зыбицкой, задержаны за наркотики
Новый бюджет Беларуси запланировали с дефицитом 1,4 млрд долларов
Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор Андрею Головачу
Женщина выманила более 50 тысяч долларов, притворяясь заводчиком собак и больным раком мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации
Недалеко от Крупок сгорела фура с овощами
Прокурор запросил смертную казнь за убийство двух сестер-пенсионерок
Сегодня станет известно, кому достанутся 100 тысяч рублей, три автомобиля и другие ценные призы
Ремонт автомобиля закончился ожогами