В Рогачеве таксист насмерть сбил женщину на «зебре»

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Смертельное ДТП случилось в районном центре в понедельник, 29 июля, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Под колесами автомобиля погибла 41-летняя местная жительница. Авария произошла поздно вечером, около 22.15 часов. На улице Кирова, рядом с «Рогачевским МКК» женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда дорогу ей не уступил автомобиль такси.

– Машиной службы такси, легковым «Рено Логан», управлял 38-летний водитель. Несмотря на то, что переход был должным образом обозначен: дорожными знаками и разметкой, таксист не уступил дорогу пешеходу и сбил женщину. От полученных травм пешеход скончалась на месте аварии, – проинформировали в пресс-службе.

В УВД подчеркнули, что за сутки 29 июля на территории области произошло еще одно ДТП с участием пешехода. Наезд случился утром около 10.30 часов в деревни Корени, что в Светлогорском районе.

Женщина собирала абрикосы, когда на нее наехал пьяный односельчанин. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

– Под колеса «ВАЗ 21099» попала 59-летняя женщина, которая просто стояла у забора и собирала абрикосы. Сельчанку сбил 48-летний водитель. За руль машины мужчина сел в изрядном подпитии. Он превысил скорость и не учел дорожную обстановку, из-за чего не справившись с управлением, вылетел за пределы дороги и сбил женщину на тротуаре, – уточнили правоохранители.

К счастью, после наезда пострадавшая осталась жива. Но она сильно травмирована и сейчас находится в центральной райбольнице Светлогорска.