2019-07-30T21:46:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинске молодой ипэшник обманул полсотни людей и присвоил более $170 тысяч

Мужчина завладел чужими деньгами и имуществом
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина умудрился организовать и вести производство косметики за чужой счет.Мужчина умудрился организовать и вести производство косметики за чужой счет.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Следователями управления СК по Брестчине расследуется многоэпизодное дело против 22-летнего мошенника из Пинского района, информируют в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что молодой человек – учредитель юрлица и официально зарегистрированный индивидуальный предприниматель в течение двух с лишним лет обманывал граждан и присваивал средства и имущество юридических компаний.

– В промежутке с октября 2016 года по декабрь 2018 года фигурант неоднократно осуществлял мошеннические действия с целью наживы. Например, приобретал оптом сельхозкультуры, но не рассчитывался за продукт, – уточнили в УСК.

В какой-то момент, несмотря на существенные долги по поставкам, ушлый ипэшник продолжил заказывать канцелярию, электроприборы, компьютерную и оргтехнику, другие товары. Этими вещами он «закрывал» старые долги.

– Еще пинский мошенник организовал производство косметической продукции. Однако, получая ингредиенты, необходимые для выпуска продукции, он все так же не платил по счетам. Да, даже за арендуемое под магазин помещение молодой человек не вносил плату, – добавили в пресс-службе.

Проведя, огромный объем следственных действий следователи выявили 53 факта противозаконной деятельности обвиняемого. Общий ущерб превысил 350 тысяч рублей. Сейчас фигурант находится под стражей, часть ущерба он возместил. Действия «предпринимателя» квалифицированы как мошенничество и причинение имущественного вреда без хищения. Уголовное дело находится в прокуратуре.

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