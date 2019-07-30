Двух пропавших в лесу женщин искали на Гомельщине

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Ранее «Комсомолка» сообщала о ЧП в Могилевской области, где в болотистой местности в течение трех суток пробыл 83-летний пенсионер, пока его не обнаружили спасатели.

И вот снова звонки в МЧС об исчезнувших в лесном массиве гражданах, информируют в пресс-службе ведомства.

Поиски людей проводились на Гомельщине в понедельник, 29 июля. Сначала поступил звонок из деревни Чижовки, которая находится в Речицком районе.

– Сообщалось о том, что пошла в лес и пропала 28-летняя женщина. Ее поиски проводили милиция (три сотрудника и одна единица техники), а также лесничество (два человека и одно авто). Пропавшую обнаружили около 15.35 часов. Она чувствовала себя хорошо, помощь ей не понадобилась, – рассказали в областном УМЧС.

К вечеру, около 20.10 часов спасателям позвонили из деревни Сычман, что в Рогаческом районе. Сообщалось, что в лесу потерялась 84-летняя пенсионерка. На поиски сельчанки отправились трое эмчеэсовцев и два милиционера. Нашли пожилую женщину в 21.50 часов, ей удалось самостоятельно выйти из лесного массива, помощь врачей не понадобилась