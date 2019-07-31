В Витебске мужчина без документов попал под машину, милиция ищет его родных

Этот мужчина попал под машину на проспекте Черняховского в Витебске. Если вы его знаете. позвоните в милицию - пострадавший в реанимации, и никто не знает, кто он. Фото: Типичный Витебск, Вконтакте.

Пострадавший в реанимации и не может ничего о себе рассказать

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В Витебске милиция ищет родственников или знакомых мужчины, который пострадал в аварии на проспекте Черняховского. ДТП произошло 30 июля около часа дня недалеко от дома № 6. На регулируемом пешеходном переходе автомобиль Volkswagen Tiguan сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет. Водитель ехал со стороны проспекта Строителей.

У пострадавшего пешехода не было при себе документов. Он в реанимации в тяжелом состоянии и не может ничего о себе рассказать.

- Пострадавшему на вид 45 - 50 лет, его рост - 175 - 180 сантиметров. Мужчина был одет в синие джинсы и серую кофту, - рассказали в отделении агитации и пропаганды ГАИ.

Всех, кто может помочь установить личность пострадавшего, просят звонить по телефонам: (29) 721-44-44, (29) 621-44-44 или (212)258-44-44.