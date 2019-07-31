2019-07-31T10:05:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В Калинковичах вырос огурец длиной более 70 сантиметров

Огурец-рекордсмен еще растет
Алиса МИЕЛОФОН
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У Сергея из Калинковичей что ни огурец - то рекорд. Фото: gomel.today.У Сергея из Калинковичей что ни огурец - то рекорд. Фото: gomel.today.
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Огородник из Калинковичей вырастил огурец длиной более 70 сантиметров. Как рассказывает gomel.today, «автора» рекорда зовут Сергей и это не первый его крупный огурец в этом сезоне. Ранее Сергей вырастил огурец длиной 60 сантиметров, вес которого составил ровно килограмм. Теперь же наблюдает за ростом нового рекордсмена. Огурец уже дорос до 71 сантиметра и еще продолжает расти. Сергей не намерен его срывать: ему интересно, до каких размеров может дорасти зеленый гигант.

Семена длинных огурцов Сергей купил в одном из ближайших магазинов. Гадостью огурчики не поливает, подкармливает настоем травы и золы и регулярно поливает теплой водой.

Ранее «Гродзенская праўда» рассказывала о женщине, вырастившей 42-сантиметровый огурец.

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