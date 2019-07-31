В Калинковичах вырос огурец длиной более 70 сантиметров
Огородник из Калинковичей вырастил огурец длиной более 70 сантиметров. Как рассказывает gomel.today, «автора» рекорда зовут Сергей и это не первый его крупный огурец в этом сезоне. Ранее Сергей вырастил огурец длиной 60 сантиметров, вес которого составил ровно килограмм. Теперь же наблюдает за ростом нового рекордсмена. Огурец уже дорос до 71 сантиметра и еще продолжает расти. Сергей не намерен его срывать: ему интересно, до каких размеров может дорасти зеленый гигант.
Семена длинных огурцов Сергей купил в одном из ближайших магазинов. Гадостью огурчики не поливает, подкармливает настоем травы и золы и регулярно поливает теплой водой.
Ранее «Гродзенская праўда» рассказывала о женщине, вырастившей 42-сантиметровый огурец.
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