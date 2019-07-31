КП Беларусь
В Гродненском гарнизоне во время учебных стрельб солдата ранили в плечо
Молодой человек пострадал из-за нарушения мер безопасности
Во время стрельб военнослужащего ранили в плечо. Фото: Сергей СЕРЕБРО.
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Военнослужащий пострадал во время учебных стрельб в Гродненском гарнизоне. Стрельбы проводились со студентами военной кафедры, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
- Военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, оператор учебного поля, получил ранение мягких тканей плеча. Это произошло в результате нарушения мер безопасности, - сообщили в Министерстве обороны.
Пострадавшему оперативно оказана медицинская помощь. Его жизнь вне опасности.
По данному факту назначена проверка, проводятся следственные действия.
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