В Мозыре мужчина сбросил с девятого этажа кошек: «Они громко мяукали!»

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Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбуждено в отношении 69-летнего жителя Мозыря. Мужчина сбросил с балкона девятого этажа двух домашних кошек.

- 10 июля днем пенсионер был в квартире бывшей супруги и вместе с ней распивал спиртное. В квартире у женщины проживают две домашние кошки. Мужчину очень раздражало их мяуканье, и в какой-то момент пенсионер вышел на балкон и сбросил животных вниз, - рассказала официальный представитель по Гомельской области Мария Кривоногова.

Одна из кошек отделалась испугом, но у второй в результате падения сломан позвоночник. Мужчина раньше был несколько раз судим. В последний раз к уголовной ответственности его привлекали в 2015 году за кражу.