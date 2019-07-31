Девушка нечаянно захватила со съемной квартиры таблетки с трамадолом и попала под статью

Девушка нечаянно взяла со съемной квартиры десять таблеток, и теперь в отношении нее возбудили уголовное дело. Фото: УВД,

УВД: «Если лекарства, содержащие психотропные вещества, оказались у вас случайно, их нужно сдать и ничего за это не будет»

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В отношении жительницы Витебска возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РБ. У нее обнаружили десять таблеток, которые, как выяснили эксперты, содержали в своем составе опасное психотропное вещество - трамадол.

19-летняя девушка объяснила, что таблетки оказались у нее случайно: она какое-то время жила на съемной квартире в Санкт-Петербурге, а когда уезжала, нечаянно взяла их вместе с другими лекарствами. Девушка оставила таблетки себе, не исключая, что когда-нибудь их употребит, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Трамадол входит в список комбинированных лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, подлежащих государственному контролю. Его употребление вызывает эйфорию, привыкание возникает уже после первого раза, а в последующие приемы возникают боли и дискомфорт, но прием следующих доз уже становится необходимостью.

БУДЬ В КУРСЕ:

- Если лекарства, которые входят в указанный список, остались у вас после лечения, об этом нужно сообщить в медучреждение, сотрудники которого выписывали лекарства. Медучреждение займется утилизацией оставшихся препаратов. Если же медпрепарат оказался у вас случайно, его нужно отнести в милицию. Если гражданин добровольно сдаст такие лекарства, ответственности он не подлежит, - объяснила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.