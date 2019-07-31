В Бресте случился пожар на нефтебазе

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- В 11.23 в МЧС поступило сообщение о том, что горит топливозаправщик на территории нефтебазы по улице Гоздецкого в Бресте. Работают подразделения МЧС, - комментирует пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий.

На нефтебазе горел бензовоз. Фото: mchs.gov.by

На место ЧП выехало руководство городского и областного отделов МЧС.

Очевидцы сообщают о густом черном дыме, который валит со стороны нефтебазы. Жители микрорайона Восток, где находится нефтебаза, говорят, что слышали что-то похожее на гром. Слухи о взрыве официально не подтверждаются. Загорелся только бензовоз.

Пожар потушили менее, чем за полчаса. Фото: mchs.gov.by

Пожар оперативно локализовали и в 11.49 ликвидировали.

В 2008 году в Бресте уже тушили крупный пожар на другой нефтебазе (ее теперь снесли). Ему присвоили третью категорию сложности. Возгорание случилось после грозы - молния попала в резервуар с топливом. Тогда сгорело около 180 тонн бензина. Пожарные ликвидировали ЧП почти сутки. Были задействованы подразделения спасателей из соседних городов - всего 58 единиц техники МЧС, а также 3 пожарных поезда. Эвакуация населения не проводилась.