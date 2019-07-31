2019-07-31T14:18:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко и Зеленский поговорили о Донбассе, экономическом взаимодействии и Европейских играх

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Украины
Алиса МИЕЛОФОН
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Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь "в любом формате". Фото: МАРТИНЧИК Павел / REUTERSЛукашенко пригласил Зеленского в Беларусь "в любом формате". Фото: МАРТИНЧИК Павел / REUTERS
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31 июля Александр Лукашенко и Владимир Зеленский по телефону обсудили некоторые важные вопросы. Как сообщает пресс-служба белорусского президента, речь шла о ситуации в Донбассе, а также о вопросах экономического взаимодействия Беларуси и Украины.

Лукашенко поздравил украинского президента с успешным проведением политических кампаний, пожелал дальнейших успехов. Владимир Зеленский еще раз подтвердил приглашение посетить в октябре Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины. Мероприятие пройдет в Житомире.

Украинский президент подробно рассказал о ситуации в Донбассе и поблагодарил Александра Лукашенко за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта. Белорусский лидер заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для нормализации ситуации в регионе.

Обсуждая вопросы экономического взаимодействия и торговли, президенты особое внимание уделили ходу уборочной и обеспечению национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Владимир Зеленский также поздравил Александра Лукашенко с блестящим проведением II Европейских игр, а Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате, сообщает пресс-служба.

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