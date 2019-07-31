Кости молодого мужчины нашли на кукурузном поле в Пружанском районе

Останки пролежали в земле более 70 лет, предполагают эксперты

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30 июля житель деревни Зиновичи Пружанского района шел на озеро через кукурузное поле и нашел человеческие кости. Мужчина обратился в милицию.

-Входе проведения осмотра костных фрагментов судебно-медицинским экспертом предположительно установлено, что останки принадлежат мужчине молодого возраста (до тридцати лет), исходя из их состояния, они находились в земле более 70 лет, - рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Как рассказывают местные жители, раньше на месте этого поля было кладбище еврейской общины. Специалисты ГКСЭ устанавливают, какому количеству людей принадлежат останки и как давно они были захоронены.