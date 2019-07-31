Орден Матери не дадут, если женщина не выполняет обязанности по воспитанию и содержанию детей

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Закон, который вносит изменения в действующий закон "О государственных наградах Республики Беларусь", принял Александр Лукашенко, сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу президента.

Ранее отказать в награждении орденом Матери женщине, родившей пятерых детей, могли лишь в двух случаях: если у нее была судимость или если она вела аморальный образ жизни. В соответствии с новым законом к награждению орденом Матери не будут представляться многодетные матери, которые ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей, установленные законодательством. Не стоит рассчитывать на награду родителям, лишенным родительских прав (даже если они были восстановленные в родительских правах), бывшим усыновители (удочерителям), если усыновление (удочерение) было отменено, а также если женщина два или более раз привлекалась к административной ответственности за правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности. Кроме того, на орден Матери теперь могут претендовать только гражданки Беларуси.