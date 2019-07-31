2019-07-31T17:41:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Две женщины ехали на велосипедах, одну убило молнией

Женщина умерла мгновенно, на ее теле эксперты нашли характерные для поражения током метки
Алиса МИЕЛОФОН
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Женщину убило молнией в Лельчицком районе.Женщину убило молнией в Лельчицком районе.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Трагедия случилась недалеко от деревни Глушковичи Лельчицкого района. Две местные жительницы 30 июля ехали на велосипедах по дороге Милошевичи - Глушковичи. В это время была гроза.

54-летняя женщина, которая ехала первой, внезапно упала. Вторая женщина остановилась и подошла к ней, чтобы узнать, что случилось. Пострадавшая не подавала признаков жизни, а края ее одежды были опалены в нескольких местах.

- При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей экспертом обнаружены характерные для поражения электрическим током метки, а также ссадина на лице, образовавшаяся в результате падения. В дальнейшем будут отобраны биоматериалы для проведения дополнительных исследований с целью установления точной причины смерти, - рассказали в ГКСЭ.

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