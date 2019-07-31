2019-07-31T15:22:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа

Ребенок жив, его здоровью ничего не угрожает
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мальчик выпал из окна, когда его родные ненадолго отлучились из квартиры. Фото: Следственный комитет.Мальчик выпал из окна, когда его родные ненадолго отлучились из квартиры. Фото: Следственный комитет.
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В Витебске правоохранительные органы устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна пятого этажа, сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

Инцидент произошел днем 31 июля. Шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа дома по улице Гагарина. Мальчик был дома один, члены семьи незадолго до случившегося отлучились из квартиры.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Медики обследовали мальчика. По результатам предварительного осмотра, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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