В Витебске шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа

Мальчик выпал из окна, когда его родные ненадолго отлучились из квартиры. Фото: Следственный комитет.

Ребенок жив, его здоровью ничего не угрожает

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В Витебске правоохранительные органы устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна пятого этажа, сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

Инцидент произошел днем 31 июля. Шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа дома по улице Гагарина. Мальчик был дома один, члены семьи незадолго до случившегося отлучились из квартиры.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Медики обследовали мальчика. По результатам предварительного осмотра, его жизни и здоровью ничего не угрожает.