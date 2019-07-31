В Браславском районе пациент сдал на хранение все свои сбережения, а сотрудник больницы проиграл 4 тысячи долларов в интернете

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Житель Браславского района, которому потребовалась госпитализация, взял с собой все свои сбережения и сдал их на хранение в медицинском учреждении. Когда 51-летний пациент выписывался, ему вернули лишь часть денег. Мужчина недосчитался 4,1 тысячи долларов! Оказалось, их взял сотрудник медучреждения.

- 34-летний мужчина, являясь сотрудником медицинского учреждения, в период времени с июня по июль 2019 года присвоил денежные средства пациента в сумме 4,1 тысячи долларов США, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - По данным следствия, он проиграл деньги пациента, делая ставки в интернете.

Браславским районным отделом Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело о присвоении имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере. Подозреваемый задержан.