Чиновник ЖКХ: «7% деревьев, которые посадили в Минске, не прижились. Работники ЖКХ - не дендрологи»

В апреле в Минске посадили 31 тысяч деревьев. К сожалению, 7% из них не прижились. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За год на ремонт дворов по всей стране потратили 100 миллионов рублей

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- Из тех асфальтированных дорог во дворах, которые в этом году наметили для ремонта, отремонтировали 93%, - рассказывает Валентина Барковская, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства. - Для безопасности детей очень важно, чтобы игровая площадка была закрыта от дороги и были установлены дорожные знаки. 17,5 тысячи игровых зон заменили. Мы периодически меняем песок на площадках.

В апреле в Минске посадили 31 тысячу деревьев. К сожалению, 7% из них не прижились. Работники ЖКХ - не дендрологи. Кроме того, каждую неделю проходит осмотр состояния дворов. В сумме на благоустройство дворов Минска выделено более 40 миллионов рублей, два из них - только на ремонт асфальта.

- В прошлом году на содержание дворов выделили 100 миллионов рублей, а в нынешнем году эта сумма будет еще больше, - сообщает Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза. - Республиканский конкурс на самое лучшее благоустройство населенных пунктов покажет результаты финансирования. По всей стране сотрудники Минжилкомхоза выбирают лучшую территорию предприятия или учреждения, а также дворик и подъезд жилого дома. Кроме того, они оценивают общее состояние города.

В этом плане чиновник особо отметил Новополоцк и деревню Марецкие (Глубокский район).

- Организация-победитель получит 765 рублей для поддержания красоты, а на благоустройство лучшего двора и подъезда жилого дома дополнительно выделят по 178,5 руб.