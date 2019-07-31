2019-07-31T18:11:36+03:00
Общество
КП Беларусь

На Сморгонщине милиционер вынес человека из горящего дома

Мужчина был без сознания - он надышался дыма
Наталья ПАРТОЛИНА
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Участковый милиционер спас мужчину на пожаре. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Участковый милиционер спас мужчину на пожаре. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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Участковый инспектор Сморгонского РОВД капитан милиции Александр Счастный спас человека, вытащив его из горящего дома.

Это произошло в деревне Залесье.

- В 19.45 Счастному позвонили из дежурной части и сообщили, что в Залесье горит дом. Участковый инспектор немедленно отправился на место происшествия и увидел, что из окна строения идет густой черный дым. Закрыв мокрой тряпкой рот и нос, он вошел в задымленное помещение. Открытого горения не было, но дым окутал все комнаты, в одной из них милиционер обнаружил мужчину без сознания. Александр Сергеевич вынес пострадавшего на улицу и смог привести гражданина в чувства, потом еще раз вошел в дом, чтобы убедиться в отсутствии там других людей, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

К приезду медиков пострадавший мужчина пришел в себя. Оказалось, он вечером затопил печь, но полностью не открыл заслонку дымохода, а спустя несколько минут потерял сознание из-за накопившегося угарного газа.

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