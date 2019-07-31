Минчанка украла собственные чемоданы с вещами и драгоценностями, чтобы получить страховку

Минчанка спрятала застрахованные чемоданы с вещами и заявила, что их украли. Фото: РУВД.

Женщина спрятала вещи у себя дома, а в краже обвинила таинственную незнакомку

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47-летняя минчанка отправилась в отпуск в Нидерланды. Поездка прошла без проблем, и женщина решила, что страховка имущества, которую она оформила накануне, «пропадает даром». Она решила инсценировать пропажу дорогих вещей.

- Женщина набрала 102 и сообщила, что у нее пропали чемоданы с деньгами и драгоценностями на общую сумму 4500 евро. По ее версии, сразу после возвращения из отпуска на остановке к ней подошла незнакомка и спросила, как пройти к церкви. После того как женщина показала незнакомке дорогу, она обнаружила, что чемоданы украдены, - рассказали в группе информации и общественных связей Московского РУВД Минска.

Украденные вещи сотрудники правоохранительных органов нашли быстро. Оказалось, чемоданы и их содержимое женщина спрятала в квартире, чтобы получить страховые выплаты за пропавшее имущество. Теперь ей придется ответить за заведомо ложный донос.