2019-07-31T18:23:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Люди прятались за машинами»: в Сморгони пьяный угрожал прохожим пистолетом

Виновник инцидента задержан
Надежда БУТОВИЧ
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Позже выяснилось, что мужчина угрожал людям пневматическим пистолетом.Позже выяснилось, что мужчина угрожал людям пневматическим пистолетом.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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ЧП в районном центре произошло в понедельник, 29 июля, информируют в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Вечером, примерно в 21.30 , в центре Сморгони на улице Гагарина неизвестный мужчина терроризировал прохожих.

- 32-летний местный житель пришел в общественное место - на стоянку такси, в нетрезвом виде и с оружием. В какой-то момент, не высказывая никаких требований, он вынул из штанов предмет, похожий на пистолет. Стал громко кричать, привлекая внимание, что сейчас начнет стрельбу, - пояснили в пресс-службе.

Очевидцы и таксисты, находившиеся в этот момент на стоянке, спрятались от дебошира за припаркованными авто. Сразу же о ЧП было сообщено правоохранителям.

- Мужчина был оперативно задержан. Выяснилось, что угрожал он не огнестрельным, а пневматическим оружием, то есть смертельный вред причинить не смог бы. Однако выстрел из пневматики также может нанести травмы, - уточнили в УВД.

Злоумышленника привлекут к ответственности за хулиганство.

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