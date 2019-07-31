Видеофакт. В Гомеле из горящей квартиры вынесли 2-летнюю девочку и ее дедушку без сознания

Отец с матерью в этот момент были в магазине

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ЧП произошло в областном центре в среду, 31 июля, информируют в пресс-службе МЧС.

Днем, около 11.10 часов, очевидцы сообщили о пожаре в одной из квартир девятиэтажки на улице Фадеева, 19. Загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже дома.

– До приезда спасателей прохожий вынес из горящей квартиры 2-летнюю девочку. Мужчина, увидев дым из окна, побежал в подъезд и открыл незапертую дверь. Все было в дыму, поэтому он просто стал звать людей в квартире, ему откликнулась и вышла в коридор маленькая девочка. Гражданин взял малышку на руки и выбежал с ней на чистый воздух, – рассказали в пресс-службе.

До приезда пожарных девочку из горящей квартиры вынес прохожий. Фото: МЧС.

Вскоре к дому подъехали подразделения спасателей и медики, девочку с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» передали врачам и доставили в больницу.

– Проведя разведку звено газодымозащитной службы в не горящей комнате обнаружили 56-летнего мужчину, дедушку девочки. Он был без сознания. Пострадавшего вынесли из квартиры, а затем госпитализировали, – добавили в МЧС.

Кроме того, из горящего дома с верхних этажей по лестнице с помощью масок для спасаемых были эвакуированы еще 2 жильцов. Им помощь врачей не понадобилась.

Огонь повредил вещи и мебель в доме, закопчены стены и потолок. Фото: МЧС.

Возгорание в квартире было оперативно локализовано и ликвидировано. Пожар повредил мебель и вещи, закопчен потолок и стены в комнатах. Причина пока не установлено, но есть версия, что возгорание случилась из-за нарушения правил пользования электросетями или электрооборудованием.

Уточняется, что семья на учете СОП не состоит, имеет положительные характеристики. 25-летние мать и отец девочки в момент пожара были в магазине, они попросили посидеть с девочкой ее дедушку.