2019-07-31T19:28:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Лидой микроавтобус врезался в припаркованную на обочине фуру: есть погибший

По факту аварии проводится проверка
Надежда БУТОВИЧ
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Бус влетел в фуру на укрепленной обочине. Фото: СК.Бус влетел в фуру на укрепленной обочине. Фото: СК.
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Смертельное ДТП произошло на территории Лидского района в среду, 31 июля, информирует пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Днем две машины столкнулись днем на 163 километре автотрассы направлением МинскГродно. За рулем микроавтобуса «Мерседес», направляющегося в столицу, был 42-летний водитель. Большегрузом управлял 41-летний дальнобойщик. Фура остановилась на укрепленной обочине и в этот момент в нее влетел бус .

– В результате столкновения смертельные травмы получил 33-летний пассажир микроавтобуса. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков, – сообщили в пресс-службе.

По факту аварии Госавтоинспекцией проводится проверка, обоих водителей ТС отправили на медосвидетельствование в ближайшее учреждение здравоохранения. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП.

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