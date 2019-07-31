Подросток снял и выложил в соцсети, как друг топит прокатный велосипед

За утопленный велосипед прокатчик выставил "счет" более 700 рублей. Фото-иллюстрация: pixabay.com.

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ЧП произошло в Минске, на улице Зыбицкой, информирует пресс-служба СК в официальном аккаунте в Telegram.

Фигуранты по уголовному делу о хулиганстве – подростки. Сообщается, что не так давно 14-летний школьник забавы ради, выбросил в воду прокатный велосипед. Это «действо» на Свислочи заснял друг юноши, а затем разместил доказательство преступления в соцсетях.

– В милицию обратилась компания-прокатчик. Ущерб нанесенный фирме в виде поврежденного имущества – велосипеда-утопленника составил 728 рублей, – уточнили в пресс-службе.

Против малолетнего хулигана возбуждено уголовное дело. Видео его друга приобщено к материалам дела, нарушителя задержали правоохранители.

В Слественном комитете напоминают, что ответственность за хулиганские действия наступает с 14 лет.