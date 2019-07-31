С 1 августа в Национальном аэропорту в Минске можно будет «обойти» очередь на досмотр за деньги

Услуга пригодиться опаздывающим на рейс или тем, кто ненавидит стоять в очередях. Фото: pixabay.com.

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Белорусский Национальный аэропорт в Минске в августе планирует протестировать международную услугу FastTrack, информирует пресс-служба перевозчика.

Сервис будет доступен с 1 августа, но пока только в тестовом режиме. В чем его суть?

– Услуга для пассажиров на международных рейсах «Фаст Трек» предполагает экспресс прохождение аэропортовых формальностей, – уточнили в пресс-службе.

Таким образом, оплатив 20 рублей (Прим.: через ЕРИП, распечатав дома чек об оплате, или инфокиоск на месте) за предполетный досмотр в отдельном пункте пропуска, пассажиры могут избежать утомительных очередей.

Получить доступ к FastTrack пассажиры смогут в том случае, если они зарегистрированы на рейс, имеют на руках распечатанные посадочный талон и чек об оплате услуги.

– Сервис особенно пригодиться опаздывающим пассажирам и путешественникам, которые любят экономить время. Дети до 3 лет могут воспользоваться услугой бесплатно, – добавили в инфослужбе авиаперевозчика.

Весь август услуга будет тестироваться в Нацаэропорту, а затем, в случае успеха, может стать постоянным сервисом белорусского национального авиаперевозчика наряду с другими аэропортами мира.