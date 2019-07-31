В Вильнюсе эвакуируют жителей во время отработки учений по «аварии на БелАЭС»

Мэрия Вильнюса считает, что службы не готовы к подобным ЧП. Фото: pixabay.com.

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В Литве намерены отработать «аварию на Белорусской АЭС», сообщает ресурс RU.DELFI.

Плановые учения, имитирующие ЧС в стране-соседке, запланированы на сентябрь 2019 года. Эвакуация жителей Вильнюса пройдет 5 сентября.

– На данный момент рассмотрен сценарий в котором, радиационное заражение «распространяется» на 50 километров в радиусе. В этой зоне находится и Вильнюс, – пояснил директор администрации самоуправления литовской столицы Повилас Подярскис.

В ЧС-плане заложена эвакуация части жителей столицы, которые затем будут направлены на «пункты санобработки» рядом с «Сименс-Ареной».

– В пунктах людей будут переодевать, затем на автобусах перенаправлять в Укмерге, – уточнил чиновник.

Какие цели преследуют учения? Прежде всего, руководство намерено оценить и проверить процент готовности служб и предприятий к аналогичным угрозам. Кроме «ядерной аварии» будет отрабатываться масштабная кибератака, загрязнение бассейна Нерис и т.д. Сейчас по оценке Подярскиса к подобным происшествиям службы ведут «вялую подготовку». Существует нехватка финансов, оборудования, взаимодействия между службами и ведомствами.