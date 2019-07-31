2019-07-31T21:47:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Осиповичах водитель на микроавтобусе с прицепом сбил 10-летнего на велосипеде

Мальчик хотел перейти дорогу на «зебре»
Надежда БУТОВИЧ
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Пешеходам горел красный, но мальчик попытался переехать по "зебре". Фото: УВД Могилевского облисполкома.Пешеходам горел красный, но мальчик попытался переехать по "зебре". Фото: УВД Могилевского облисполкома.
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ДТП с участием малолетнего пешехода произошло в Осиповичах во вторник, 30 июля, информируют в пресс-службе УВД Могилевского областного исполкома.

Авария произошла на пересечении улиц Юбилейной и Кунько. Днем, примерно в 13.30, под колесами микроавтобуса «Пежо Боксер» оказался 10-летний велосипедист.

– За рулем автомобиля с прицепом ехал 37-летний сельчанин из деревни Прилуки, что в Минском районе. Попутно иномарке по проезжей части двигался малолетний горожанин на велосипеде. В какой-то момент мальчик решил переехать на другую сторону дороги по регулируемому пешеходному переходу. Ребенку для этого «маневра» горел запрещающий красный сигнал светофора, – рассказали подробности ДТП в пресс-службе.

В результате наезда у школьника ушиб мягких тканей в районе ребер с правой стороны.

ГАИ проводит проверку по факту аварии.

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