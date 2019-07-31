В Осиповичах водитель на микроавтобусе с прицепом сбил 10-летнего на велосипеде
ДТП с участием малолетнего пешехода произошло в Осиповичах во вторник, 30 июля, информируют в пресс-службе УВД Могилевского областного исполкома.
Авария произошла на пересечении улиц Юбилейной и Кунько. Днем, примерно в 13.30, под колесами микроавтобуса «Пежо Боксер» оказался 10-летний велосипедист.
– За рулем автомобиля с прицепом ехал 37-летний сельчанин из деревни Прилуки, что в Минском районе. Попутно иномарке по проезжей части двигался малолетний горожанин на велосипеде. В какой-то момент мальчик решил переехать на другую сторону дороги по регулируемому пешеходному переходу. Ребенку для этого «маневра» горел запрещающий красный сигнал светофора, – рассказали подробности ДТП в пресс-службе.
В результате наезда у школьника ушиб мягких тканей в районе ребер с правой стороны.
ГАИ проводит проверку по факту аварии.
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